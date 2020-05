VidaYSalud: Covid-19 y Dengue

En la columna de #VidaYSalud de Radiomanía el doctor Héctor Hugo Montero, nos habló sobre el covid-19 y el dengue en nuestra ciudad.

En primer lugar el doctor recomendó ponerle pilas nuevas a la vida y escuchar música, es fundamental.

“No nos olvidemos del dengue que hace años nos sacude las estadísticas”, dijo el doctor. Explicó que ahora pareciera que el coronavirus es lo más importante, pero el dengue ya ha dejado muchos infectados en Buenos Aires y hasta en el sur del país. Por otro lado recordó que este virus tiene cuatro serotipos y un vector que es el Aedes Aegypti. Recordó que es fundamental realizar los descacharrados, ya que el mosquito deposita su larva.

También le dio suma importancia al dengue hemorrágico y refrescó que los síntomas son fiebre alta, dolor de huesos o muscular y las manchas en la piel. Informó que por más que haga frío el mosquito aprendió a sobrevivir, es decir que no se da solo en ambientes tropicales. Sumó también que pareciera que en la salud privada no se está dando buena respuesta y no se informan todos los casos.

Por otro lado expresó su preocupación por la mala atención de la casuística del coronavirus. Pareciera que es algo pasajero, pero no hay que olvidar que seguimos bajo el aislamiento preventivo y obligatorio. Recomendó usar el barbijo y lentes. Llevar un pulverizador con agua y lavandina y al volver tener en la puerta un trapo con lavandina. Otra propuesta es medirnos en la cantidad de veces que salimos y para que. Sugirió a las mujeres no maquillarse para no tener contacto de las manos con la cara y no usar los lentes de contacto.

Para finalizar aconsejó leer y pensar constantemente, es un paso fundamental para gozar de buena salud en esta cuarentena.

«Maravilloso el día de hoy. Que el creador los acompañe a todos y les dé vida y salud»