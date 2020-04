VidaYSalud: Las ART incluyen al Coronavirus en sus listas por 180 días

En la sección de Vida y Salud de Radiomanía, dialogamos con el Doctor Héctor Hugo Monteros. Nos habló acerca de las ART, disminución de la angustia y medidas de prevención contra el Covid-19.

La reciente crecida de casos confirmados en la Argentina, causa desconcierto en la gente y en algunos casos asiste a los centros de salud por mínimos motivos, respecto a esto del Doctor Montero, dijo: “Tenemos que ayudar en la demanda de atención. La recomendación es que se queden en sus casas, desde los centros de salud ya van a pasar a vacunarlos. Los médicos están ocupados ahora en otras cosas”.

Respecto a la prevención el Doctor dijo que estamos en combate y que es necesario usar barbijo, lentes y llevar los elementos de limpieza. También sugirió: “cuando llegamos a casa tener un trapo con lavandina y no llevarse las manos a la boca. A las mujeres recomiendo no maquillarse mucho para no tocarse la cara. Los lentes de contacto no son recomendables y principalmente sugiero la disciplina”.

Habló también sobre las ART (Aseguradora de riesgo de trabajo) y el Coronavirus. Lo que explicó el doctor es que hay un listado con enfermedades o accidentes, que corren por cuenta de las aseguradoras y añadió: “ahora se hizo un reclamo por Coronavirus por todos los que están trabajando y corren riesgo. Esto ha sido incluido en ese listado por seis meses”. También explicó que en caso de contagio se tomará en cuenta si la persona tomaba las precauciones necesarias contra el Covid-19, sino las ART no se harán cargo.

Para finalizar recomendó: “hay que estar en casa tranquilos, los roles en casa son fundamentales. Hay que cantar, bailar, y no enojarse entre ustedes. Gracias al Coronavirus podemos disfrutar la presencia dela mamá y del papá. Tenemos que ser creativos y hay que estar siempre lúcido”.

«Maravilloso el día de hoy. Que el creador los acompañe a todos y les dé vida y salud»