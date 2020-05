VidaYSalud: Orden y disciplina. Buenos hábitos

En la columna de #VidaYSalud el doctor Héctor Hugo Montero, nos habló sobre lo necesario que es el orden y disciplina en este momento y la importancia de los buenos hábitos.

En primer lugar el doctor expresó su preocupación por la apertura de los comercios. Y recordó que tenemos que ser «soldados NUAR» (Nuevos argentinos). Recalcó que no hay que olvidarse del orden y disciplina. Recomendó usar guantes y barbijo, llevar un pulverizador y mantener los dos metros de distancia.

Agregó que debemos ser cautelosos porque podría estar circulando el virus. En este momento tenemos riesgo y debemos darle importancia, también es necesario no excedernos de confianza y no sobrepasar los riesgos.

El gobernador Gustavo Sáenz dijo que todavía no hemos superado nada, es más recién empieza. Sobre esto el doctor opinó: «Las reglas tienen que ser muy claras, hubo una desinformación sin un orden establecido». Explicó la situación de alguien que podría estar desinformado y si le dicen que el virus no esta circulando, no usa barbijo. También dio el ejemplo de los que quieren revelarse y salen sin importarle nada. Nuevamente subrayó que el mensaje debe ser claro.

Sugirió que los protocolos deberían ser más claros y debería primar la distancia. Otro aporte que hizo es marcar las calles o veredas de los comercios, así la gente sabe donde pararse. Sobre el transporte público dijo que es un transmisor de enfermedades y no solo de coronavirus.

Por otro lado, ya se acerca el invierno y al doctor le preocupan las confusiones que puede haber, entre una neumonía y coronavirus. Explicó que la neumonía es un cuadro gripal que afecta a todo el sistema respiratorio y toda la gente que está saliendo a los comercios, está expuesta. Hizo hincapié en observar que el desorden provoca que la gente pierda la atención al riesgo.

Para quienes trabajan en comercios aconsejó ordenar el lugar, ser cautos y no olvidarse de los instrumentos de prevención. También dijo que es necesario tener precaución y al llegar a casa mantener la higiene. Recomendó reforzar las defensas y no creer que ya está todo bien. No es que ya terminó y ganamos la guerra, sugirió estar preparados y cumplir las instrucciones con orden y disciplina.

Para finalizar aconsejó: «Hay que leer permanentemente , así nuestras neuronas están trabajando. Esta demostrado que hay enfermedades como el alzheimer que se pueden prevenir. Hay que alimentarse con verduras, frutas, legumbres, agua y leche, semillas como Lino, Cesamo y Quinoa». Para soportar el invierno recomendó el limón con jengibre.

«Maravilloso el día de hoy. Que el creador los acompañe a todos y les dé vida y salud»