Villa: “Vieron el arma en la gaveta, me preguntaron si era mía y si tenía los papeles”

Desde Radiomanía nos comunicamos con Jesús Ramón “Rana” Villa, diputado provincial por Rivadavia. Nos aclaró la situación que tuvo que vivir por circular con un arma.

“Le puede pasar a cualquiera, pero tomó repercusión porque le paso al diputado”, dijo sobre el incidente. Por otro lado contó que muchos de sus amigos hacen lo mismo. Resulta que el diputado tiene el arma hace muchos años y se trata de algo familiar.

Contó que en esa oportunidad viajo a Santa Victoria Este por el fallecimiento de un dirigente político. A la vuelta decidió volver por Aguaray y se topó con un control de Gendarmería. “Vieron el arma, en la gaveta. Me preguntaron si era mía y si tenía los papeles”. Al revisar el diputado no tenía los papeles, por lo que la Gendarmería procedió a la retención del arma. “La gendarmería hizo lo que tenia que hacer, me secuestro el arma y no hay causa de por medio”, explicó.

Villa expresó su preocupación por la situación del municipio Rivadavia. Cabe recordar que esta ciudad colinda con Bolivia, que en las últimas horas ha elevado los casos positivos por covid-19. En las últimas horas se activó el protocolo en una feria, el diputado dijo: “Estamos rogando que sea negativo. Porque imagínate que a Santa Victoria Este llegue un caso, va a causar grandes estragos”.

Por otro lado contó que la idiosincrasia en los pueblos es distinta. “No hay una toma fuerte de conciencia, por ahí la dirigencia piensa más”, dijo. Aclaró que si se intenta que no entre gente de afuera al pueblo. Finalmente dijo: “Todos los argentino tenemos que ver la forma de paliar y después del golpe ver cómo hacemos para salir”