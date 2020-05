Young: “Cuando no es época de que no se juegue, el futbolista sufre por no jugar”

Hoy en Radiomanía tuvimos una comunicación telefónica con Osvaldo Young, mediocampista de Central Norte. Nos contó como atraviesa la cuarentena.

Hoy en el día del jugador de fútbol argentino debido a la pandemia los deportistas no pueden hacer lo que más les gusta. Young dijo: “Cuando no es época de que no se juegue, el futbolista sufre por no jugar”. Por otro lado indico que a las personas que no estudian y solo juegan al fútbol, la pandemia los puede pasar por arriba.

Por otro lado explico que para él hay muchas etapas en la vida en que hay que madurar. Para así poder pasar a otro nivel, lo que da sabiduría para tener fe.

En cuanto al aspecto físico de los jugadores, se puede decir que uno de los factores más importantes para desarrollarse en su trabajo. El jugador explico que esta es una situación no solo para fortalecer lo físico sino que también hay mucho para aprender en esta situación extraordinaria. “Perdemos mucho tiempo con los pensamientos y no es el objetivos”, dijo.

Por otro lado dijo que es necesaria la preparación física y sentir el fútbol. “Tengo fe de que esto va a volver y va a volver más lindo y más pasional de lo que era”.

Por la pandemia muchos jugadores de equipos de Salta, no pueden cobrar sueldos. El jugador contó: “Anoche vinieron unos hinchas de central anónimamente, se acercaron y colaboraron conmigo y con otros chicos con alimentos”. Agrego que para él se merecen más que un gracias por eso.

Finalmente dijo: “Uno en este tiempo tiene que tomar decisiones y empezar a avanzar”.

Podes escuchar la entrevista entera acá: