17 de mayo día Mundial del reciclaje

En estos últimos meses el reciclado en Salta tuvo un buen éxito, gracias al sistema «separemos juntos». De esta manera, José Ginocchio, Sub secretario de limpieza urbana del gobierno de ciudad de Salta, indicó a Pan & Circo que han logrado incorporar este cambio de cultura y también que lograron profundizar este sistema alcanzando a los 340 barrios de la ciudad.

El día 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje con el objetivo de concienciar a la población acerca de la utilidad de esta herramienta sencilla y al alcance de todos para la mejora del ambiente.

«Comenzamos muy bien el 17 de agosto, hoy por hoy estamos trabajando en seguir profundizando. Habíamos trabajado con la capacitación de más de 3000 instituciones en una época de la pandemia y ahora lo estamos en forma presencial, hoy por ser el día mundial del reciclaje», dijo Ginnochio.

Asimismo, el Subsecretario de limpiez afirmó que su implementación de la agenda es reducir la cantidad de residuos que tenemos en la ciudad de Salta, y que: «los días martes y jueves que largamos la recolección de la fracción seca, hemos reducido prácticamente entre el 25 y el 30%».

Ahora su trabajo es seguir alentando a la ciudadanía a que siga apoyando esta gestión, para ayudar al cambio climático. «Esto no es un cambio de un día para el otro es un proceso de adaptación y nosotros tenemos que seguir incorporando estas medidas y motivando. Una ciudad limpia no es la que más barre, si no la que menos ensucia».

Siguiendo con la línea, dio un ejemplo y es que en Jujuy los impuestos de recolección de residuos van por separados, acá en Salta, la intendenta, Bettina Romero «está administrando muy bien los recursos para que esos impuestos no lleguen en forma directa a los vecinos».

Finalmente, expresó que hoy se está dejando la contenerarización debido a que nos está dejando un buen resultado. «Vamos a apostar con el reciclaje, optimizar el uso de la energía sustentable, la plantación de más árboles.

Estamos capacitando a las escuelas, los hospitales, entre otras instituciones».