2 días de tensión en el CCM

Samuel Baldiviezo dialogó con máxima tarde para contarnos como se vivió la situación

Ayer y hoy, agrupaciones sociales se manifestaron en el CCM. Los manifestantes, agredieron a periodistas y tiraron hasta un portón. Para contarnos más sobre este tema, Samuel Baldiviezo charló con máxima tarde: “Todo comenzó en el día de ayer, pasadas las 10 de la mañana, un grupo numeroso de personas que se habían acercado al CCM, pidieron trabajo y más comida, no se han identificado con ningún partido político, pero ya se sabe quién está detrás de esto. Se hicieron llamar agrupaciones barriales, que están cansados de estar mendigando o pidiendo trabajo. Y bueno, ya es de público conocimiento la forma en que ingresaron, entraron por la fuerza y tomaron posesión del CCM, es impresionante la cantidad de gente que había, no solo en avenida Paraguay, sino también la calle lola mora. Lo que es el segundo acceso, como habían cerrado, no pudieron ingresar por allí, pero sí por la parte del costado. Tiraron unas rejas y después ingresaron al CCM, por esto, las personas que iban a hacer algún trámite o los mismos empleados, tuvieron que suspender todas las actividades, estaban prácticamente tomados de rehenes. Era impresionante la cantidad de gente”

En cuanto a la forma en que estas personas se manifestaron, Samuel dijo: “Ahora con el barbijo no hace falta que se cubran la cara, entonces bueno, estaban muy agresivos. Yo no sé si estaban bajo el efecto de alguna sustancia prohibida o alcoholizados, porque estaban decididos a todo. Hasta si no salía alguien a atenderlo, ellos iban a ingresar por la fuerza rompiendo los vidrios. Nosotros cuando quisimos mostrar como tiraron las rejas, ahí es en donde se enojan. Pero después nos reconocen porque Todo Salta Noticias hizo una investigación y pusimos llegar a tener un audio que compromete a dirigentes barriales. Nos rompieron el teléfono, como nosotros hacemos periodismo digital, tenemos varios teléfonos, dañaron el trípode, el micrófono, y lo único que nos decían es que salgamos del lugar, se creían dueños del CCM. Algunos de los efectivos de la policía fueron “ustedes vinieron a provocar”.

Finalmente, el periodista comentó que hoy se vivió una situación particular: “La reunión estaba pactada para el día de hoy, a las 9 de la mañana. Ayer cuando ingresaron a hablar con las autoridades del municipio, que fueron entre 30 y 40 minutos, no eran las mismas personas que hoy ingresaron como referentes de estos grupos barriales. Yo cuando los ví hoy y cuando quedaron detenidos, no eran los mismos. Es decir que ayer mandaron a los perejiles, hoy a los cabecillas, porque hoy si había interés para llegar a un acuerdo. Pero todas las personas que ayer agredieron a los periodistas, otras personas y hasta policías, no eran los mismos referentes que aparecieron hoy”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://fb.watch/51QtRT2SC7/