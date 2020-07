Julio Moreno: “Tenemos que empezar a pensar en la post pandemia”

El diputado provincial Julio Moreno, estuvo en Radiomanía, habló sobre el coronavirus y la cantidad de casos que comenzaron a aparecen en nuestra provincia “La propagación del virus era algo que tenía que pasar, nos preocupa que hay poca comunicación con el poder legislativo y ejecutivo, no nos consultan por los DNU, si venimos a plantearle que queremos mejorar, no somos escuchados, toma las decisiones un solo sector, es mejor que se consulte, no discutimos el trabajo del gobernador por que le tocó bailar con la más fea. Nosotros queremos contribuir y apoyar con propuestas, escuché a diputados del interior que no son escuchados, se está tomando gestiones en forma particular, el hisopado fue gestión de una diputada salteña, de Gladys Paredes del Frente de Todos, es importante la prioridad que se le está dando a salud”.

Respecto al tema económico en la pandemia que está dejando a muchos sin trabajo, el diputado sostuvo. ” Otro problema es el tema de la economía, tenemos que empezar a pensar en la pos pandemia, hay negocios que cierran hay gente que va a quedar afuera, hay que pensar en medidas que se van a tomar para reactivar la economía, desde nuestro sector venimos haciendo propuestas con el diputado Zapata, propongo que el crédito tiene que ser a tasa cero y con meses de gracia, por que la gente no va a poder pagar, las empresas que están cerrando es difícil que vuelvan a abrir”.

Informó del plan de moratoria que fue presentado “Hay mas de 200 mil millones de deuda a la AFIP de las empresas chicas y grandes, esto nos tocó a todos, ésta moratoria va a ser la segunda en 6 meses”.

Señaló que se debería saber a quién se da la ayuda del Ingreso Familiar de Emergencia y si corresponde “Tampoco tenemos un banco de datos para saber a que personas se les dio, si necesitan el dinero o no lo necesitan, hay un desconocimiento total de la situación de las personas que reciben el IFE”.

Casi en el final indicó cuales son los proyectos en los que viene trabajando y bregando para que puedan ser aprobados “Acabo de presentar un proyecto para bajar las tasas de gravabilidad a las ganancias a las pequeñas y medianas empresas. El martes que viene se va a tratar la ley de góndolas que ya la presenté y no fue aprobada, es para dar prioridad a las empresas de exhibir productos de origen salteño. Con ese tipo de cosas estamos ayudando a que el empresario de Salta crezca”.