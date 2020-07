Siempre es grato conocer gente que tuvo un sueño y logró conseguirlo, eso fue lo que pasó con Fede Maldonado, el joven que amaba cantar y se hizo conocido con Operación Triunfo.

Comienza a hablar Fede y cuenta que su infancia y adolescencia las vivió En San Ignacio, en ese barrio fue a la escuela, jugo y comenzó a enamorarse del canto. Fue creciendo y llegó operación triunfo pero la primera vez no pudo ser por su edad, tenía que tener más de 18. Cuando llegó otra oportunidad en O.T. Fede no quería inscribirse pero su hermano mediante engaños logró llevarlo “tenia una pelea adentro mio, y llené la planilla, ahí ya tenia 19, en la cola estaba Gaby Morales, David Leiva y José García pero no lo conocía. Empece a cantar 30 segundos a capella, me dicen bueno gracias y yo digo bueno, no quedé. cante una canción de Sin Bandera, que estaba muy de moda en ese entonces”.

Siempre soñó con una guitarra y vino de alguien muy especial “Mario Teruel me regaló una guitarra que todavía la tengo, y a partir de ahí empece a creer en la suerte”.

Con el tiempo de Operación Triunfo contó qu ele fue dificil, por que a veces quería volver a su casa “Yo decía que extrañaba a mi familia y José(García) me apoyó muchísimo en el operación triunfo. Cuando salimos de O.T. necesitábamos contención psicológica, de mi familia siempre tuve contención”.

Ahora Fede triunfa con Ahyre, cuenta como los conoció “yo crecí con la música de los Huayra, me contratan para remplazar a Juan que tenia que operarse del pie, ahí tuve el primer contacto con el Colo, si acepté remplazar a Juan, ,e dijeron que consideraban en ese momento que yo era el adecuado, en ese momento era uno de los grupos más populares y remplazar a Juan era muy fuerte, acepte con un poco de miedo. Empezamos a juntarnos a preparar, siempre los contratos fueron con el Colo así que se creo una amistad muy linda. Después me llamaron para remplazar a Seba por que iba a nacer su hijo y el no quería perderse el parto”.

En varios momentos de la entrevista este joven cantante con una gran historia subrayó “disfruto mucho cantar…”

