SIGUEN SALIENDO A LA LUZ LAS IRREGULARIDADES DE LA GESTIÓN LEAVY

En contacto telefónico con Andrea Lazarte, el Director de sistemas, tecnología y comunicaciones de la Municipalidad de Tartagal, Fernando Gomez, comentó sobre la denuncia realizada hacia el concejal Restom, Ernesto Espoz y Crecencia Barrozo.

El actual Director de sistemas, tecnología y comunicaciones de la Municipalidad de Tartagal, efectuó una denuncia e informe sobre la gestión del ex intendente Leavy, en el área de informática. La denuncia fue dirigida contra el concejal Ernesto Restom, ex director de informática; Ernesto Espoz Jefe de Operaciones Tecnologías para la gestión y la señora de Espoz, Crecencia Barrozo, por motivos de irregularidades graves en este sector.

“Todo está presentado en la Justicia. Esto es algo muy grave porque estamos hablando de los patrimonios de los tartagalenses. Pido que la Justicia averigüe en la AFIP. Yo mandé todo lo que era necesario”.

“En la gestión anterior se manejaba el sector patrimonio a través de planillas Excel. Hoy por hoy tenemos un sistema especializado que no era utilizado por la gestión anterior. Tampoco existió un programa de acción social donde se maneja mucha plata y bienes de los tartagalenses. No se si es por una falta de seriedad o ganas. Acción social no tenía computadoras, programas ni papeles, no sé cómo trabajaban”, sostuvo Gomez.