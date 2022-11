Sierra: «las PASO son una buena herramienta para que la gente elija»

La diputada, diputada provincial de Juntos x el Cambio, Sofía Sierra indicó que fue un año electoral, donde hoy tieneb en una cámara 60 diputados y 48 oficialistas. «Realmente no hay discusiones y ahí está la gravedad del tema, no hay discusiones, me parece que a priori no se puede cambiar las reglas del juego sobre la hora», dijo.

Asimismo, explicó que hay mucha gente con ganas de participar. «Las PASOS son una buena herramienta para que la gente pueda mostrar cuales son sus propuestas y la gente elija lo que quiere para la Salta que viene».

Para Sierra, suspender las PASO de una manera tan brusca, sin una discusión, solamente se ve como un oportunismo de una coyuntura en este momento que no hace bien a nadie. «No creo que a nivel nacional quiten las PASO, tenemos una democracia que hay que perfeccionar, tenemos un sistema electoral que hay que discutir, pero la gente necesita poder tener la apertura de decidir quién quiere que sea su candidato».

Por otra parte, diputada señaló que para ella, hoy tienen una cámara oficialista, con lo cual ellos deciden rofo y hay poca discusión de los proyectos. «Me gustaría que para las próximas elecciones, logremos tener un equilibrio en los distintos bloques, como para que se dé una discusión de cada uno de los proyectos», dijo.