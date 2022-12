5 de diciembre: Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Bucal

Esta patología registra 375 mil nuevos casos por año en el mundo, causando 180 mil muertes. Conozca los síntomas para realizar una detección temprana y un tratamiento oportuno.

En este sentido, el odontólogo Juan Martín Pimentel, explicó que es una enfermedad, una patología muy agresiva que casi en un 80% se detecta en una fase tardía. “Es por eso de la importancia de hacer un diagnóstico precoz. El paciente, a veces, demora para hacer su primera consulta. Luego hay demoras en cuanto a la derivación, por ahí son úlceras que no son tratadas a tiempo y terminan siendo otras patologías como esta”, dijo.

Asimismo, detalló que el paciente consulte a tiempo y que los colegas que lo atiende y no este capacitado, debe hacer la derivación a tiempo. “Las úlceras que no cicatrizan alrededor de 10 o 15 días de su aparición, habría que ver las causas. Hay controlarlas, si no sucede hay que pedir una biopsia, porque podemos estar en presencia de un carcinoma instalado en cavidad oral”.

Otro signo a tener en cuenta, son las manchas, el cambio de color en la mucosa que no es lo habitual. “En cáncer de boca invade, atraviesa toda la mucosa y puede llegar hasta el hueso; avanzar hasta los ganglios linfáticos y hacer lo que denominamos ‘metástasis’ e instalarse en otro órgano”, aseguró.

Para Pimentel, es importante detectarlo a tiempo para que no haga esa ‘reproducción’ y se vaya a localizar en otros órganos. “La mortalidad puede llegar a aumentar. En un 50% de los casos, la sobre vida es de 5 años, lo que significa que se puede considerar que el paciente ya está curado”.