A 1 año de la pandemia / Aumentan las multas por no usar tapa boca

En comunicación telefónica con “Lazarte’n por el Mango” pasó la Oficial Principal María Estrada, encargada de Prensa Policía de Salta, para hablar sobre el operativo de fin de semana. “Hemos realizado más de 10 mil procedimientos sanitarios de los cuales se ha infraccionado a 1400 personas en su mayoría por no cumplir con el horario respectivo como el no uso del tapabocas” aclaró. Por el lado de los comercios, infraccionaron a 25 locales con un total de 9 clausurados por no tener los permisos para la venta de bebidas alcohólicas. Con respecto a las fiestas clandestinas, se detectaron 23 en distintos puntos de la provincia.

Cabe destacar que de las 1400 personas infraccionadas el último fin de semana, 638 es por el no uso del barbijo.

De la misma manera, la Oficial María Estrada, destacó el compromiso ciudadano por parte de la sociedad a través de los llamados telefónicos que ayudan a detectar fiestas clandestinas o irregularidades.

Por otro lado manifestó que durante el fin de semana que pasó, no hubo fiestas con masiva concurrencia de personas pero sí reuniones que superaba el máximo de 10 personas y sin algún vínculo familiar. “La fiscalía es la que se encarga del monto de la infracción, nosotros tenemos el conocimiento que es hasta $130 mil la multa” manifestó.