A partir de mañana Adrián Zigarán será el interventor de Salvador Mazza

Después de los allanamientos realizados en las propiedades del ex intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, el poder ejecutivo decidió intervenir el municipio. Durante los últimos días se rumoreaban nombres como Miguel Isa o Matías Posadas, pero en las primeras horas del miércoles se supo que definitivamente el interventor será Adrián Zigarán, actual interventor de Aguaray.

Al respecto el periodista local Raúl Costes dijo que el pueblo está un poco más tranquilo por la decisión que tomó la Cámara de Diputados, lo pactado es que sea intervenido por al menos 2 años. Costes opinó que Zigarán es una persona experimentada y que ya estuvo en ese puesto.

Según el periodista lo raro es que la Cámara haya resuelto esto de manera tan rápida y que justo termine la intervención en Aguaray el mismo día que asume en Salvador Mazza. «El gobernador pensó en él y logró que la corte electoral haya adelantado la asunción de Guillermo Alemán, intendente electo por Aguaray», dijo. Además aseguró que mientras se realizaban los allanamientos a Méndez, ya estaba planificada la intervención.

Costes remarcó que la población no lo tomó muy bien, pero prefieren eso antes que la continuidad del gobierno que estaba. «Fue vergonzoso», dijo haciendo referencia a que Salvador Mazza es una mina de oro.

Todavía existe la posibilidad de que la defensa del ex intendente demuestre su inocencia. En este caso, Costes remarcó que todavía no había un fallo condenatorio. También sumó que Méndez llevaba tres gestiones y no había presentado declaración jurada, un papel que exige la ley.

Escucha la nota entera en el siguiente link: