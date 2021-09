Abdenur “el permisionario no tiene la facultad de labrar actas de infracción”

En todos y todas de Miguel Dalesio, recibimos la visita del Dr. Christian Abdenur, Presidente del Tribunal de Faltas.

Se refirió en primer lugar, a que en los horarios nocturnos cuando no rige el estacionamiento medido, no se debe pagar estacionamiento y menos a personas que no están autorizada por la municipalidad de ejercer dicho trabajo.

Con respecto a los Permisionarios, comentó que ellos no tienen la responsabilidad de cuidar el vehículo estacionado en la vía pública, “ni tampoco de labrar actas de infracción, si puede notificar o denunciar a un agente de tránsito o si un usuario no quiere pagar el estacionamiento medido”, detalló.

Por último, expresó que es obligatorio siempre pedir la boleta al trabajador, ya que es una constancia que le permite controlar a la municipalidad cuanto es lo que trabaja cada permisionario por hora.