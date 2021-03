Abel Moya: “El servicio que no presta agrotécnica no se le paga”

En el programa “Todos y Todas” de Miguel Dalesio, Abel Moya, concejal por capital comentó que agrotécnica fueguina no está prestando los servicios de contenedores ni tampoco el servicio de barrido en algunos barrios.

“Hablé con la gente de agrotécnica y me dijeron que la empresa todavía no está pudiendo recibir todo el pedido de camiones para hacer ese tipo de actividad”, indicó Moya.

Así mismo, explicó que el servicio que no presta la agrotécnica, no cobran. “Incluso nos informaron desde el ejecutivo municipal que no se había pagado casi 600 millones de pesos, porque no se estuvo prestando esos servicios”, afirmó.

Además, añadió que ya se firmó el contrato para funcionamiento de las prestaciones. “Ya se cumplieron seis meses de la firma, por lo tanto, estamos esperando que la agrotécnica haga su labor”, manifestó.

Por último, también hizo hincapié en un tema importante que es el de los centros vecinales. “Yo tuve una reunión en diciembre con 23 centro vecinales, de los cuales, solamente 5 fueron normalizados, pero con dificultad económica y social. Un ejemplo claro es el barrio Manantial Sur que tiene su centro vecinal, pero hace 10 años el presidente no está”, aclaró.