Abogados/ Buscaran que desde el gobierno se logre garantizar el acceso a la justicia y que sea un servicio esencial

En comunicación con Andrea Lazarte, Pte Colegio Abogados Dr. Pedro Burgos, indicó que realizaron una manifestación con el objetivo de volver a ejercer su labor mediante la virtualidad pero no obtuvieron respuestas.

Explicó ”Hablamos de la justicia como servicio esencial. Cuando hablamos de esto no hablamos solamente del trabajo de los abogados, lo que nosotros planteamos y reclamamos es que no se están asegurando el ejercicio de los derechos, porque en época de feria se tramita poca cantidad de casos, es decir que para algunos ciudadanos hay justicias y para otro no”. En este sentido indicó que después de la manifestación, no recibieron ninguna respuesta, ”esto es contante, solo se extendió una vez más la feria. No hubo ninguna empatía, ni escucha. Nuestro planeo es para que se realice el ejercicio de los derechos y garantía de todos los ciudadanos y para eso se necesita un expediente virtual, que asegure no solamente a los ciudadanos de Capital, sino a los del interior y en consecuencia a los abogados de toda la provincia”, sostuvo.

En este sentido indicó que desde la corte les dijeron que posiblemente en diciembre estaría el expediente digital. ”Nosotros tenemos un compromiso doble, somos ciudadanos y somos abogados. Hemos hecho pública nuestra manifestación. Es en garantía a los ciudadanos que debemos proteger en el ejercicio de sus derechos”. Indicó que son 6 mil abogados matriculados en toda la provincia.

Burgos indicó que recibieron llamados del Ministerio de Gobierno, a través de la secretaria de Justicia. ”Estamos pendiente durante el día para realizar una reunión. En la cual también se sumaría el presidente la comisión del senado, el doctor Soto y el presidente de la comisión de la justicia, para que nos escuchen y encontrar una solución. Estamos exigiendo que se restablezca el servicio de justicia de manera integral. El gobierno es el principal protagonista porque tiene que garantizar la administración de justicia”, finalizó.