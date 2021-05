Absolvieron a los dos imputados por el femicidio de Jimena Salas

Se determinó que Sergio Vargas y Nicolás Cajal Gauffin fueran absueltos del crimen de Jimena Salas por el beneficio de la duda, los fiscales no lograron reclutar las pruebas necesarias para inculparlos.

Después de cuatro años de investigación, más de tres semanas de juicio y varios testigos, el Tribunal de la Sala VII de Juicios decidió absolver a Nicolás Cajal Gauffin y Sergio Vargas. El periodista Héctor “Turco” Alí, contó que desde que ingresó a la sala para conocer el veredicto final, se sintió mucha tensión. Explicó que la audiencia del viernes pasado duró alrededor de nueve horas y el debate de los defensores fue como una lección de derecho que se basó en la falta de pruebas de la fiscalía.

El periodista planteó el fracaso de la justicia salteña por dejar una vez más un femicidio sin resolver. Recordó que la investigación se lleva a cabo hace más de cuatro años, hubo dos cambios de fiscales, se conocieron restos de ADN de dos sospechosos y hasta ahora no se pudo dar con los autores del hecho. “Parece que en Argentino no hay un banco genético para que se pueda identificar a los asesinos de Jimena Salas”, señaló. Sumó también que años anteriores ya se había tenido en cuenta a Vargas en la investigación, pero luego no lo tuvieron en cuenta y ahora lo vuelven a tomar como sospechoso. “Nunca pudieron demostrar el lazo entre Vargas y los asesinos”, opinó.

Finalmente acotó que la tutela de las hijas que tienen en común, quedaría en manos de Cajal Gauffin. Explicó que la responsable de la tutelas de las niñas “adhirió a la postura de los fiscales y en caso de que fuera condenado se le quitaría la tutela de las niñas”.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/5Ky0LpKSQS/