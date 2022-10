Absolvieron a un hombre que abusó sexualmente de su hijo

Un abuso sexual infantil ocurrió en Salta, la cual llegó a juicio, pero a pesar de todas las pruebas, el juzgado terminó beneficiando a la persona denunciada. La madre del niño abusado por su padre, Cecilia, advirtió que hay connivencia entre el abogado defensor y quienes estaban a cargo de llevar el proceso judicial.

En este contexto, Cecilia indicó que fue violentada desde que inició la denuncia. “Mi nene me contaba cosas que no me parecían normales, no me creyeron, tuve que llegar a la justicia de acá. La psicóloga es quien tiene el informe, por el cual el acusado queda imputado”, dijo.

Siguiendo con el tema, la madre detalló que pasaron 6 años, la vuelven a llamar, la ponen en frente de este señor, y fue muy violento todo. “A pesar de que estoy atravesando un cáncer de útero no me permitieron entrar con ningún tipo de acompañante, como mi hermana, por ejemplo.

Estuve en una instancia donde vino la psicóloga, que dice que el acusado es psicópata sexual, narcisista. Además, esta mujer fue violentada por el abogado de él y nadie hizo nada”.

En la presentación de los alegatos, la llamaron para decirle que quedó absuelto, a pesar que: “hay dos psicológicos mal de él, quedó como todo en la nada y me preocupa. Me da a pensar, que estamos ante una justicia que no hace nada por los niños, la defensora de menores lo absuelve, ella dice que, como la psicóloga, en el informe, no deja escrito que era ‘pedófilo’ lo absuelven”.

Cecilia afirmó que el abogado del abusador, Nicolás Ruiz es un señor muy conocido en Metán, lo mismo que el juez.