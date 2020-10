Aguaray/ Paredes “Prado no se ajustó a la ética pública tiene una causa por fraude y robo”

En contacto telefónico con Andrea Lazarte, la diputada provincial por San Martín, Gladys Pereyra, detalló sobre las acciones realizadas ayer en la Cámara de Diputados

En el día de ayer en la Cámara de Diputados se trataron temas como el expediente sobre el folleto de ley para intervenir el departamento de San Martín en Aguaray, precisamente a la intendencia de Jorge Prado, quien está imputado por el robo de caños del Gasoducto NEA.

La diputada sostuvo que tras estas acciones indebidas, el intendente logró dividir a la localidad de Aguaray y también provocar una crisis. “Lamentablemente el señor Prado no se ajustó en la ética pública, tiene una causa de fraude y robo clasificado, ésta situación de él nos provocó una crisis institucional, la he podido ver palpar y también hizo una división en Aguaray. Evidentemente la situación de él y los caños afectó la credibilidad de todo el sistema democrático. Golpea la imagen de la política”.

Sin embargo Gladys sostuvo que todo esto no tiene nada que ver con el partido del Frente de Todos. “En el momento que presentamos la denuncia de los hechos demostramos que no somos cómplices yo me siento tranquila de acompañar este proyecto, evidentemente para algunos es un golpe pero es debido al accionar particular de ellos, no tiene nada que ver con el partido”.

Por otra parte, la diputada agregó sobre el Plan Bicentenario y la reparación histórica. “En 2017 el plan ya venia de años atrás, cuando legue pregunte acerca de los planes y evidentemente hay obras que no se comenzaron y eso es otra situación que ha provocado un daño al sistema democrático. Esto se tiene que tocar, pedí informes acerca de las obras, evidentemente tiene que haber parte de la justicia una investigación”.

