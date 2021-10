Aguas del Norte cortará el agua en algunos barrios salteños

Los mismos se deben a bajos caudales en los pozos

Para comentar más detalles sobre esta situación, Javier Jurado, Gerente de Servicios de Aguas del Norte, dialogó con el equipo de “Máxima Tarde”. “Estamos en estos meses en donde no viene lloviendo, las últimas fueron en marzo, abril, y eso es poco”, afirmó Jurado sobre los problemas de agua que atraviesa la ciudad. Pero además, el Gerente comentó que “las elevadas temperaturas y la sequedad, hacen que el consumo sea mayor y los caudales vayan decayendo”, y que por eso “tendrán que hacer cierres en las noches, a partir de las 20 Hs, 21 Hs, hasta aproximadamente las 7 AM para recuperar los niveles”.

En cuanto a la posibilidad o no de que puedan aplicarse algunas reducciones en las facturas de los usuarios, Jurado dijo: “Es una posibilidad, hemos tenido situaciones donde esta situación la teníamos en agosto, lo cual hacía la espera más larga. Ahora la situación no es crítica, pero sí es correcto el buen uso del agua, no derrochar. La posibilidad de una merma de la facturación es algo que iremos evaluando, teniendo en cuenta los caudales y la disponibilidad que veremos en estos días”.

Finalmente, el Gerente detalló las zonas que se verán perjudicadas en un principio: “Ya empezamos con la parte Oeste y centro de capital. En la parte norte desde Avenida Patrón Costas y Bolivia hacia Entre Ríos, también. Por el momento serían esas áreas las afectadas en esta etapa de recuperación”.

