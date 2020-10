Aguilar: “Hay una disminución lenta de casos, pero eso no significa que ya no haya virus”

El doctor Francisco Aguilar, Presidente del COE, dialogó con Máxima Tarde. Explicó que la situación de la provincia mejora de a poco, pero no por eso hay que descuidarse. Además llamó la sociedad a tener cuidado en las fiestas y aclaró que los remedios caseros no curan la infección de covid-19.

En los últimos días la provincia ha disminuido levemente la cantidad de contagios por covid-19. Al respecto el doctor Aguilar dijo: “Todos sabemos que hay una disminución lenta de casos, lo cual es muy bueno. Pero eso no significa que ya no haya virus”. La forma que utiliza el COE provincial para la medición de contagios es un “termómetro” que consiste en contabilizar los contagios y camas ocupadas. Pero aclaró: “Al reabrir comercios y gimnasios sabemos que podemos tener rebrotes y uno no sabe con qué intensidad pueden ser”.

Uno de los temas que redunda últimamente en todas las charlas, es si habilitará o no el turismo interno. Al respecto explicó: “Hace varias semanas lo venimos hablando con los epidemiólogos”. Por otra parte contó que desde el Ministerio de Turismo se ha planteado etapas para liberar el libre tránsito. Actualmente la provincia está en la primera fase y aseguró que si la situación epidemiológica sigue mejorando, se verá la posibilidad de avanzar de fase. “Vamos a ir con mucho cuidado. La idea es que haya apertura, pero apertura con mucha prudencia”, afirmó.

Además el doctor Aguilar explicó que el virus puede presentarse en los niños mediante la transmisión fecal oral. “La transmisión del virus en los chicos es intestinal, un niño que tiene diarrea puede tener coronavirus”, advirtió. Sumó también los resultados de un estudio realizado por la UNSa, que consiste en tomar pruebas de los desechos cloacales. El resultado arrojó que hay mucha carga del virus.

Se acercan las fiestas de fin de año y la gente se pegunta si va a ser posible pasarlas en familia. Aguilar explicó que hay que tener en cuenta que: “Navidad no tiene que ser una tragedia, tenemos que tener mucho cuidado. Si se junta mucha gente en una casa va a ser un desastre”. Sugirió también mantener la distancia, usar barbijo y en los posible permanecer en un lugar con circulación de aire.

Sobre la posibilidad de viajar afuera de la provincia el presidente del COE, explicó que no es solamente una facultad del COE de Salta. Sino que es necesario saber que determinan los COE de las provincias vecinas.

Hasta hace un mes aproximadamente, el plasma era el pedido más recurrente por redes sociales. El doctor contó que la Directora del Centro Regional de Hemoterapia, Bettina Saracino, dio a conocer que hay una reserva de plasma. También aclaró que este método de tratamiento no es seguro, sino que es un tratamiento compasivo. “Lo que hay hoy en el mundo es el plasma y hay que usarlo”.

También anunció que el tiempo de inmunidad que tiene una persona luego de recuperarse del covid-19, son tres meses. Pero advirtió que como es una nueva enfermedad aún no hay exactitud.

Para finalizar dio su punto de vista sobre los remedios caseros. Explicó que estas técnicas no sirven debido a que no están probadas científicamente. “La Ivermectina, está en estudio. Todavía no hay trabajo en humanos que diga que previene el contagio”, finalizó.