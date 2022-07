Aguilar: «Jamás perjudicaría a una familia, yo no decido quien come y quien no».

En Interrogantes de Fernando Galván dialogamos con Rubén Aguilar, Secretario General de UOCRA quien nos comentó sobre los incidentes en Gral Guemes.

Para comenzar con la entrevista el mismo destacó que los disturbios se produjeron afuera de la obra, no adentro como se decía.

Con respecto a esto indicó que la empresa le pidió al sindicato que le mandará 10 trabajadores para la obra del puente seco y ellos le mandaron a obreros de Gral Guemes.

«Jamás perjudicaría a una familia, yo no decido quien come y quien no, no soy así» afirmó.

Además para finalizar resaltó que quiere que los trabajadores se queden tranquilos por que habrá trabajo para todos los próximos meses.