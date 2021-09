¡Agustina Neri vivió una “Máxima Tarde” con todo el equipo!

La cantante de 16 años charló sobre todo lo que viene

“Desde los 4 años que canto, pero más seriamente desde los 7”, comenzó afirmando Agustina, quien además agregó “cantar es lo que más le hace feliz, y que es su más grande pasión”.

Con respecto a próximas presentaciones y a la salida de su 1er CD, la artista dijo que se realizará el sábado: “El 4 de septiembre voy a estar presentando mi primer disco, a las 20:30 Hs en la Usina Cultural. El show maso menos dura 1 hora y media, ayer mostré un poquito de lo que va a ser, ayer lanzé “Puedo mucho más”, una canción inédita de Camila Reinoso, habla de poder brillar y alcanzar nuestros sueños”.

Con respecto a composiciones propias que puedan surgir en el futuro, la cantante emergente comentó: “Hay veces que escribo, viste cuando uno siente, le gusta alguien. Yo escribo la historia de otra persona, chismoseo y lo escribo, no me siento muy segura como para grabarlas todavía”.

Finalmente, Agustina se refirió al gran sueño que anhela cumplir en un futuro no muy lejano: “Algunas veces pido mucho al ser reconocida a nivel internacional, eso se logra con mucho esfuerzo, todo el tiempo lo estoy haciendo, practico un montón. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con esas cosas, lo que forma parte del arte, me encanta hacer esto, es algo que me encanta”.

