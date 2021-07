Alberto Castillo/REMSa financiará el Gas Natural en el interior.

Hoy en el programa “Todos y Todas” de Miguel Dalesio, recibimos la visita de Alberto Castillo presidente de REMSa. S.A.

(Recursos Energéticos y Mineros de Salta, S.A.)

En su visita por la radio comentó que tienen proyectos muy importantes con el equipo de REMSa, y que se necesita formar y

capacitar a la gente a través de tecnicaturas a corto plazo , para que las mismas tengan acceso a la fuente de trabajo que

generarán las nuevas energías como la energía renovable, las nuevas tecnologías, etc.

REMSa no es un órgano de control , para eso esta la secretaría de Minería, detalló con respecto a las sanciones para las

empresas mineras.

“Nosotros somos una empresa privada pero de la Provincia” que solamente tenemos que generar condiciones

y realizar obras públicas destinadas al desarrollo, afirmó.

Así mismo , comentó que son subdistribuidores de Gas y que están realizando obras públicas en Anta y 5 localidades más

para que más de 20 mil personas puedan acceder al Gas Natural, que tendría que realizarlo Gasnor pero como no le es rentable lo realiza REMSa.

Por último, se refirió a la licitación que firmará REMSa con Gasnor para financiar el gasoducto en La Viña y Guachipas que les permitirá a más de 1500 familias acceder también al Gas Natural.