Alimentación en tiempos de COVID/ Cheff Reynaga “Hay que alimentarse bien para afrontarse el virus”

En contacto telefónico con Andrea Lazarte, Carlos Reynaga, Cheff y Maestro Pastelero, detalló sobre cómo alimentarse de buena manera en esta cuarentena.

A causa de la pandemia y el tener que quedarse en casa, según Reynaga, las personas tienden a comer mal al llenarse y no alimentarse, sumando grandes cantidades de azúcares, grasas y harinas en sus comidas. “La gente no come bien. Hay que alimentarse y no llenarse, consume harinas grasas azúcares. Pero hay mucha diferencia de precios en tipos de harinas. El 3% de la población consume productos sin harina, la gente tiene que aprender. En el norte de Salta tenemos muchos productos sin tacc”.

El Cheff y maestro pastelero sostuvo que estos cambios llevan tiempo, dando a entender que la gente se tiene que acostumbrar a nuevas formas de alimentación, por ejemplo con las grandes cantidades de azúcar y sal.

“Lo aconsejable es tratar de consumir azúcar orgánica, que no tienen químicos. La stevia es buena pero la gente no se acostumbra al sabor, primero azúcar orgánica y de ahí se va bajando. Hacer procesos paulatinos. Hay otros endulzantes que son muy buenos y que tienen sabor azúcar con contenido al 50%. Tenemos que tratar de consumir sales sin yodo, es más sana y la sal Himalaya es un proceso que se agrega después de cocinar. La gente que tiene diabetes tiene que consumir verduras y que no caramelicen, al igual que el cereal. Es cuestión de acostumbrarse”.

