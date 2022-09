Alumnos de una escuela de Mistolar necesitan agua potable

En el norte de la provincia de Salta, la situación que refleja es terrible, ya que hay lugares en los que prácticamente no llega el agua potable y la empresa Aguas del Norte no toma cartas en el asunto. La denuncia fue presentada por Ariel Martínez, presidente de la Comunidad Originaria Mistolar quien necesita la emergencia sociosanitaria.

En ese contexto, Martínez explicó que ellos reclamando el pozo desde nación. “Vino perforó la empresa GMC y luego contrato a otra empresa para que termine. El pozo sigue acá sin funcionamiento, está la bomba ahí, pero faltan las conexiones”.

De esta manera, aclaró que no hicieron nada porque dicen que la empresa que perforó, no le habían mandado los fondos. “Ayer nos enteramos que la empresa MAHE no tiene nada que ver y que GMC tiene que venir a terminar la obra. Ayer logramos que, supuestamente, GMC tiene que comprar las cosas para venir a terminar la obra”, indicó.

El 18 de diciembre comenzó esta obra. Según el presidente de la comunidad, GMC fue a perforar, pero hicieron salir el agua y después se ‘alzó’ la empresa y dijeron que iba a volver otro a terminar los detalles. “Estamos pidiendo agua, red domiciliaria. A mí me queda a 300mt. para ir a buscar agua, otras personas viven más lejos. Queremos agua para la escuela”.

Se vienen temperaturas elevadas y los chicos sufren con el calor. “Pedimos al ministerio que mande tinacos a la escuela y nunca nos tomaron el reclamo. Hacen relevamiento de lo que falta y nunca cumplen. El camión viene el martes y después vuelve el viernes o sábado, pero como la escuela no tiene ni tachos ni tinacos, desde acá colaboramos con 10 o 20lt. para que se pueda cocinar y tomar un mate”.