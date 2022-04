Alumnos del colegio Polivalente de Artes denuncian la falta de agua en la institución

En comunicación con Pan & Circo, de José Brandán, dialogamos con Aylen Saravia, alumna del colegio Polivalente de Artes quien denuncia la falta de higiene y agua en los baños de la institución.

De esta manera, Saravia indicó que empezaron la protesta, ya que ellos tienen una jornada muy extendida y que en las últimas dos semanas no tuvieron agua. «Tenemos un solo baño, hay uno que no se cierra la puerta porque se traba con el inodoro y los otros que están en pésimas condiciones y la higiene es horrible».

Además afirmó que los alumnos se encuentran toda la jornada sin poder entrar al baño, ya que: «no se puede entrar por el olor que hay, las ordenanzas no limpian, y que por el solo hecho de pedirles que hagan su trabajo nos sancionaban».

Ante esta situacion, los alumnos no obtienen respuestas por parte de los directivos, es más los acusan de que son ellos quienes los ensucian. «Lo que dicen las ordenanzas es que nosotros ensuciamos los cursos a propósito y tenemos problemas con los directivos».

Según Aylen, la mayoría de las respuestas de los directivos es que ellos no tienen la culpa y que no pueden hacer nada y además que: «los baños están así desde que empezó el año. Hacen que nos quedemos, en cambio otros colegios que no tienen agua no los hacen ir».

Por último, aclaró que si los directivos no reciben respuestas por parte del Ministerio de Educación, van a tratar de arreglar los problemas ellos, pero recién en las vacaciones de invierno, mientras tanto van a seguir sin agua y sin baños.