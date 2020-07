Alvaro Teruel: “Yo soñé con ser artista pero no de Los Nocheros”

El más pequeño de Los Nocheros hoy estuvo presente en “Momento único, autentico, irrepetible” donde se mostró como es, se brindó al micrófono para contestar todo tipo de preguntas.

Comenzó recordando su infancia “toda la vida fui al Salesiano, a ellos le hizo bien llevarnos al colegio, yo de chico ya quería ir al Salesiano, ahí viví mi época mas maravillosa. Tuve una niñez muy bella, mis primeros recuerdos son sabiendo que en la pieza de al lado estaba la guitarreada desde el día que tengo consciencia. La música te marca cuando la escuchas desde chico, mi hermana ha sido mi gran compañera, me fascina cantar con ella. De chico canté en el Delmi con los nocheritos.

“A mi todo lo que me gusta hacer esta relacionado con el arte que me proporcionaron en casa. Tuve contención de todos lados, mis viejos siempre vivieron una amistad plena, quiero hacerle honor a esas formas de amistad, eso a nosotros nos conmueve, no nos falto nada, si en algún momento lo dije fue por las ganas de estar con él. El amor tiene que tener ese miedo a perderse, hablar de los celos, tiene que ser con alguien que realmente amas, cuando entras a lo posesivo, estás en el horno por que nadie es de nadie.

Con respecto a su carrera artística señalo “Yo soñé con ser artista pero no de Los Nocheros. Tenía 18 años y cantaba en Susana Gimenez, cuando vinieron a decirme para unirme a Los Nocheros, a kike lo admiré toda la vida, a mi viejo también, a Rubén también y se ellos me decían ‘veni’, más bien que iba a decir que si”.

Relató también como es su vida familiar “yo me desvivo por mis sobrinos, por conectar con su lenguaje, es un desafió, es fácil decir no era lo mismo de antes”.

Reviví la entrevista entera…