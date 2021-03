Andrea Luz: “Tu pareja es tu espejo”

La consultora en desarrollo y crecimiento personal dialogó en máxima tarde

En una nueva semana, Andrea charló con el equipo de máxima tarde sobre un nuevo tema: “Tu pareja es tu espejo, lo que no me gusta de ti, lo corrijo en mí”. Ante este tema, la consultora afirmó: “Definamos primero a que nos referimos con pareja, estamos hablando no necesariamente de pareja romántica, porque pareja es un par, una persona con la que yo puedo compartir, puede ser mi hermano, o padre, es un par, no tiene que ser alguien necesariamente romántico”

En cuanto a los signos de cada persona, Andrea dijo: “Con respecto a los signos, no tengo idea, sí te puedo decir que a través de nuestras relaciones humanas tiene más que ver con información inconsciente que con el signo o no signo”.

Finalmente, la consultora afirmó: “tenemos que empezar a observar las situaciones que nos están molestando del otro, y decirles”.

Si querés escuchar la nota completa, entrá al siguiente link:

https://fb.watch/4sMvGXkXWT/