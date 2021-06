Andrés Suriani: “Ojalá que los Salteños estemos más unidos que nunca, si a Sáenz le va bien, les va a ir bien a todos”

El diputado provincial dialogó en máxima tarde

Elecciones, vacunación y bicentenario de Güemes fueron los temas principales sobre los que charló Suriani en un diálogo con el equipo de máxima tarde. La virtualidad en las sesiones fue lo primero para charlar, el diputado afirmó que no se pueden comparar a las presenciales: “Ayer no hubo sesión porque el vicepresidente de la cámara se le detecto COVID, y había tenido contacto estrecho. Este año por la virtualidad, se generó una nueva forma de vínculo, en los encuentros por zoom o meet, pero no es lo mismo cuando uno puede compartir el trabajo legislativo. Esto de la virtualidad y de suspender una sesión, entorpece la tarea legislativa”.

Además, en cuánto a la polémica armada alrededor de los 200 años de la muerte de Güemes, el diputado explicó su postura: “Expresé en un vídeo en las redes sociales que si bien como diputado estaba invitado a participar, no lo haría en esta ocasión, y adelanté porque no lo hacía. En ese sentido, Alberto Fernández es el presidente que nos trajo el aborto a Argentina, el que ante listas negras que hicieron sus comisarios de pensamientos no hicieron nada, el que dijo lo que dijo con gran homofobia, dejándonos mal ante el mundo entero, semejante grado de irresponsabilidad. Y después vino el kirchnerismo a hacer un circo y arrebatarnos esto, esperamos muchos años los Salteños, ver entrar , gente de movimientos que venían de otros lugares inclusive, me parece que fue una falta de respeto a toda salta”.

Finalmente, ante las elecciones legislativas de agosto, el diputado dijo: “Hay que entender de qué vamos a elegir convencionales constituyentes, además de la renovación de diputados senadores y concejales, tendremos que hacer todos los esfuerzos por tratar de que está elección se pueda llevar delante de la mejor manera posible, es un gran desafío. Creo que, el país debe continuar, yo digo que hay que enfrentarlo trabajando al virus, en este caso, el electoral, me parece que la idea de decidir a nuestros representantes tiene que ver con nuestra cultura, hay que motivar a los Salteños con todos los protocolos. Me parece que hay que ir a votar, es una gran oportunidad de pensar qué vamos a hacer con esta Argentina que a veces parece que no tiene futuro”.

