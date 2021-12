Andrés Zottos: «No voy a claudicar, voy a seguir haciendo política hasta que alguien me diga basta»

Andrés Zottos, ex diputado nacional por Salta, dialogó con «Máxima Tarde».

Habiendo cumplido su mandato como diputado Nacional, Andrés Zottos esbozó que se siente apto para seguir haciendo política ya que está en su mejor momento. «Más allá de que no participe de las elecciones, di un paso para que hayan nuevas figuras», dijo.

Respecto al balance de su gestión, lo calificó como positivo. Explicó que colaboró con la refinanciación de la deuda de la provincia y realizó todas las gestiones que le fueron posible. Manifestó que quedan obras pendientes como la planta potabilizadora y la creación de una facultad de medicina en la provincia, después de conseguir la carrera en la UNSa. «Ahora hay que ir por la facultad y llevar carreras de medicina al interior provincial», dijo.

Recomendó que si no hay obras públicas en la provincia hay que industrializar la materia prima y ser competitivos: «Tenemos que autoavastecernos de carne, vender y exportar». Además sugirió que hay que generar trabajo genuino y plantearlo como un política de Estado.

Sobre la reforma constitucional opinó que debería hacer sido más amplia y abarcativa, remarcó que cree que el mejor camino es la alternancia y no la extensión de los mandatos. «Si no tenes acción, actitud y perseverancia, no podes sentarte y esperar que suceda. Sabes que si vos te quedas esperando a que suceda, ahí ves los resultados de la gente. Argentina tiene todo para salir adelante, el problema es por peleas de la política», dijo.

Para finalizar explicó que ve una crisis en los políticos actuales y un hartazgo en la gente. Remarcó la necesidad de presentar un plan de trabajo y hacer que la gente se sienta representada. «Siempre me di tiempo para hacer política, no voy a claudicar, voy a seguir haciendo política hasta que alguien me diga basta», culminó.

Escucha la nota entera en el siguiente link: