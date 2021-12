Ángel Teseira, el periodista agredido, contó como fue el día del ataque

En la tarde del jueves, el periodista Ángel Teseira de General Güemes, visitó los estudios de Cadena Máxima.

La semana pasada el periodista fue agredido brutalmente por un hombre que trabajaría con el intendente Sergio Salvatierra. Según contó este formaba parte de los trabajadores del ingenio San Isidro, luego quedó sin trabajo y armó una cooperativa. Es así que recibió una obra de un paseo en la ciudad de Güemes.

Lo cierto es que los ciudadanos de la localidad no están contentos con esta obra que esta en reparación. «Haciéndome eco de la gente de que esta obra venía atrasada me fui a ver que pasaba», contó Teseira. Cuando llegó el agresor se acercó y empezó a amenazarlo verbalmente. «Tienen el ADN patoteril, agresivo y cuando encuentran un paraguas protector hacen lo que quieren», dijo.

La segunda vez que visitó al obra el miércoles de la semana pasada, el mismo hombre se acercó y le quiso quitar el celular que estaba listo para transmitir. «Empezaron los empujones y las patadas. Yo no reaccionaba entonces empezó a darme trompadas en la espalda, me llevó por la pasarela por un tramo. Yo me cuidaba de que esta bestia no me siga golpeando. En un momento se adelanta tira un gancho y me impacta en el pómulo, siento el dolor y trastabillo pero no me caigo. Le dije que lo iba a denunciar. Justo se dio que se bajaron dos muchachos que transitaban en un camión y pudieron frenarlo, pero me llevo hasta la otra cuadra», contó el periodista.

Cuando logró separarse del agresor se fue hasta el Hospital Joaquín Castellanos en su moto. Allí le realizaron distintos estudios oftalmológicos y el día jueves determinaron que tenía una triple fractura en la parte izquierda del rostro. «La oftalmológa me dijo que por una pequeñez no tuve desprendimiento de retina», contó.

Para finalizar el periodista contó que la gente del intendente Sergio Salvatierra se solidarizó con él, mediante una llamada telefónica y le ofreció ayuda, pero nadie se acercó. También contó que cuando se realizaron festejos por el aniversario del Hospital Joaquín Castellanos de Güemes, él estaba internado y el intendente estuvo en el lugar, pero tampoco se acercó a visitarlo.

