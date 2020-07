Antonio de los Ríos “No estamos en una situación como para hacer fosas comunes, es innesesario hablar de eso”

En comunicación telefónica con Andrea Lazarte, el Secretario de Salud de la Provincia, Antonio De los Ríos, explicó sobre los dichos de que hay circulación comunitaria en la capital.

De los Ríos sostuvo que hay que tener responsabilidad social, a pesar de no haber circulación comunitaria. “Estamos haciendo los últimos relevamientos, haya o no haya circulación comunitaria nos tenemos que ocupar todos, tenemos que encargarnos de que este virus no crezca. Fundamentalmente por nuestra población de riesgo, tenemos que seguir con las medidas.Tiene que haber menos títulos y más responsabilidad social.“

Realcionado a las declaraciones de la Intendente, Bettina Romero, de que hay circulación comunitaria, el Secretario de salud explicó que la gente no debe entrar en pánico. “Yo no soy quién para juzgar la responsabilidad de la Intendenta, tendrá sus motivos por lo cual lo dijo, tenemos que ir a las acciones que cada uno de nosotros tenemos que hacer. No hay que entrar en pánico, no tenemos ningún paciente con Covid-19 con respirador. No mostramos las cosas positivas, la gente tiene que tener tranquilidad con responsabilidad“.

Tras las declaraciones del Director del Hospital Papa Francisco, el Doctor Mamani considerando que los pacientes asintomáticos no contagian, De los Ríos dijo esto, “contagian menos porque tienen menos carga viral. No tengo por qué colgar en la plaza 9 de julio a una persona que está dejando su vida por su trabajo, él tiene todo mis respetos y apoyo”

Por último, De los Ríos aclaró que no estamos en situación de realizar fosas comunes, en relación a las declaraciones del responsable del cementerio municipal. “No estamos en esa situación de hacer fosas comunes, es innecesario hablar de eso. Gastar energías en cosas que alarman no me parecen prudentes”.

Escucha la nota completa acá: