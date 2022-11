Apuñalaron a un periodista por un cigarrillo

En las últimas horas, conocido periodista sufrió un hecho totalmente repudiable. Lo apuñalaron por no querer fiarle cigarrillos a una persona que estaba en estado de ebriedad. El agresor tras concretar su agresión se dio a la fuga y está siendo buscado por la Policía de Salta.

Néstor Pavón, periodista de el Quebrachal, comentó que ayer 20:30hs, Sergio Medina, al que conocen todos se acercó a su negocio. “Me pidió que le fie y le dije que no. Sacó un cuchillo y comenzó a agredirme», dijo.

El periodista indicó que nunca se imaginó que podía llegar a agredirlo. “Pensé que sacaba el cuchillo para amedrentarme, pero me tiro un puntazo, traté de defenderme con el brazo y me lastimó; me hicieron 3 puntos. Aparentemente tiene un problema con el alcohol, de drogas, ya es grave”.

“Cuando me veo la sangre en el brazo, automáticamente me resguardo, en ningún momento intenté agredirlo. Intentó romperme una vidriera que tengo y se fue”.

Pavón, expresó que cuando fue al centro de salud, vio que se venía de nuevo a seguir agrediéndolo. “Cuando se va llamo a la policía y salen a buscarlo; no pudieron agarrarlo, hacen un rastrillaje para encontrarlo”.

“Jamás tuve problemas de peleas. así que no atine ni a pegarle; no es mi forma. Lo único que hice fue resguardarme”.