Argentina a la final: «hay gente de otros países que festejan como un argentino más»

En comunicación con Pan & Circo, el Jujeño, Ricardo Farquil quien se encuentra en Qatar comentó que los partidos vividos allí es de otro mundo.

«La verdad que hay que arrancar desde la fecha que vivimos contra Holanda, fue una locura y un estrés, fuimos un poco más tranquilos ante el partido contra Croacia y gracias a dios se dio un partido sencillo», dijo.

Asimismo, dijo que allí se vive un clima muy interesante, donde somos claros locales y favoritos de la gente, todos apoyan a Argentina. «El que no es un algún Brasilero que tenía entradas para ayer pero no llegó y el que también no nos apoya es Inglaterra, Francia, después el resto te saluda, nos dicen: ´Argentina a la final´».

Además, señaló que hay miles de personas con camiseta de la selección y que no son del país. «Los goles contra Croacia fue una explosión, sinceramente cuando empezó el partido, no creíamos que íbamos a meter 2 goles en el primer tiempo y en el último gol, el estadio calló a los pies de Messi, se llevó puesto a los mejores defensores del mundial», explicó.

Finalmente, Farquil aseguró que es un mundial increíble. «Yo estaba cerca de gente árabe y no lo podían creer, pasaban y festejaban como un argentino más, ese apoyo que tenemos es impresionante».