Armanino: «Hay una realidad marcada, vendíamos 9 mil tickets por día; hoy se venden 2.900»

En comunicación con Interrogantes de Fernando Galván, el delegado salteño de la Asociación de Personal Aeronáutico, Juan Pablo Armanino, ratificó el paro de este próximo 9 de Mayo.

Armanino confirmó que no habrá ningún tipo de actividad aeronáutica en todo el país, debido a la presión que están teniendo con privatización de Aerolíneas Argentinas y por la cual se encuentran en pie de lucha y destacó: «Quiero agradecer a los dos senadores de Salta, Sergio Leavy y Nora Giménez, que nos acompañan. Esto que está haciendo el gobierno actual es una locura».

El delegado señaló que en los últimos 30 años, nunca habían visualizado este error en lo que tiene que ver con la conectividad en el mercado aéreo y que estarían dejando de lado la visión federal.

En cuanto a el Senador Juan Carlos Romero, indicó que no es la primera vez que no sienten el acompañamiento del mismo y que no perderán el tiempo y sabrán respetar de su decisión y que siempre estarán abiertos al diálogo, si así lo requiere.

Así también hizo referencia a la baja de programación que hubo en el último mes, con desconexión de vuelos con otras provincias y países vecinos. «Hay una realidad marcada, vendíamos 9 mil y pico tickets por día; hoy se venden 2.900 y tiene que ver con la situación caótica y económica que sufrimos. Se hizo muy difícil la situación de los trabajadores».

Escucha la nota completa en el siguiente audio: