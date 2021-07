Arroyo: “No compartimos la democratización que tiene el ´Frente para la victoria´ de ocupar todos los espacios”

Hoy en el programa “Todos y Todas” de Miguel Dalesio, dialogamos con Diego Arroyo – Delegado del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de Nación en Salta comentó sobre la ruptura del Frente para las nacionales.

”En 2019 se conformó el Frente de Todos a nivel nacional, que es el que hoy gobierna en el país. Nosotros de hace bastante tiempo venimos marcando las líneas”, agregó. En este sentido explicó porque decidieron separarse del frente en las nacionales, ”En realidad, cuando quedan marcadas las provinciales, nosotros con el sector del senador nacional el Oso Leavy, entendemos que no hubo una democratización en el 2019, ni mucho menos en la construcción política de ahora, por eso en las provinciales decidimos esto. Siendo que nosotros fuimos parte de ese frente. No compartimos la democratización que tiene el Frente para La Victoria de manejar todo el espacio. En realidad acá somos varios partidos, movimientos y organizaciones que vamos en la construcción de un proyecto colectivo y no de un proyecto individual”.

En este contexto explicó que son dos líneas distintas y que están cumpliendo con los movimientos sociales. ”Hubo un parate de las organizaciones sociales porque no había bolsones y se hizo lo mejor posible para que a partir de marzo reciban los alimentos”, explayó.

Sobre el tema de los ”Bolsones de la política”, Arroyo indicó que considera erróneo usar esta herramienta del Estado para hacer política. ”Con un bolsón de mercadería no podes comprar un voto”, agregó.

”Me parece que el hecho de usar un recurso del Estado aumenta en este tiempo. Entiendo que no hay que usar las herramientas del Estado para hacer política, que en este caso serían los bolsones”, finalizó.