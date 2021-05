ASEGURAN QUE LA LEY 7786 PARA PACIENTES CON CÁNCER ESTÁ VIGENTE DESDE EL 2013 PERO SIGUE SIN SER CUMPLIDA

En contacto con Andrea Lazarte, Guadalupe Colque – Pte Fundación HOPE comentó sobre la campaña de la Ley Oncopediátrica que existe desde el 2013 en Salta y no se cumple.

Indicó que la ley surge con la iniciativa de los padres en el año 2007 y se logró la aprobación en 2013 con el acompañamiento de los médicos del Hospital Materno Infantil y la Fundación HOPE. A partir de ahí en 2017 se logró la aprobación de la reglamentación, mientras tanto también se realizó la sala de oncología pediátrica que tiene el materno infantil. ”Esa ley prevé todo lo que respecta la creación de un sistema multi sectorial y disciplinario, la regularización que no se da en tiempo y forma, la medicación en la que se asentaron los inconvenientes por la pandemia y también los problemas con el traslado del interior de los pacientes para seguir con el tratamiento”, explicó.

En este sentido comentó que uno de los puntos principales de la ley que actualmente no se cumple es la ayuda económica. ”Es una necesidad. Muchos padres se han quedado sin trabajo y sin transporte. Antes contábamos con la colaboración de la Veloz del Norte o el mismo Gobierno pagaban los remises pero no lo están haciendo ahora. También no pueden viajar en colectivo, hay muchas restricciones. Es difícil que se cumpla el artículo 18, que habla de la ayuda económica”, sostuvo. Colque manifestó que durante este año realizaron reuniones en el Ministerio y algunas protestas frente a la legislatura. ”Tenemos la promesa de que se va a otorgar la ayuda económica. Están elaborando la implementación que nos aseguraron del ministerio de salud, pedimos que sea para todos sin discriminación si el chico tiene obra social o no”, comentó.

En cuanto a las declaraciones del Ministro de Salud, Juan José Esteban, que aseguró que estaban analizando los subsidios para las familias que tienen niños que padecen cáncer; comentó que los subsidios ya están previstos en la ley y eso es lo que no se está cumpliendo. ”Hay un compromiso de parte del gobernador, que es el ”cómo” y estamos esperando. El cáncer no espera, hay urgencia y emergencia”, alertó.

Con respecto a la Fundación indicó que brindan colaboración a las familias mediante hospedajes y traslados. ”El transporte para volver siempre lo pone el hospital. Pero el ir al hospital lo hacemos a través de una empresa privada que nos colabora. Son muchas las necesidades que van surgiendo a raíz del diagnóstico”, detalló.

Para finalizar comentó que son 50 los niños que asisten a la Fundación, pero siempre surgen nuevos casos. ”De acuerdo a los registros nacionales respecto a la incidencia de cáncer en toda la provincia de Salta, se diagnostican de 60 a 70 niños”.