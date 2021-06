Atención conductores: Las multas por alcoholemia serán de 30 mil pesos

Hoy en el programa “Todos y Todas” de Miguel Dalesio, el presidente del tribunal de faltas municipal, Christian Abdenur, aclaró que “a partir de esta semana se implementará el mínimo de la multa por alcoholemia. La nueva modificación dice que se cobre a valor de la nafta. Son casi $30.000 los 0,001 de alcoholemia”, dijo.

Asimismo, el funcionario agregó que, aquellos que estacionen mal su vehículo, la multa ascenderá a $10.000. “Todas las que son faltas graves, no permiten pago voluntario. Hoy más que nunca hay que atender a las normas de tránsito porque vienen con multas agravantes”, manifestó.

Por otra parte, Abdenur pidió de forma categórica que, en todos los establecimientos educativos tendría que ser obligatoria la materia sobre “Seguridad Vial”, para que los alumnos aprendan y se concienticen sobre las normas viales. “Yo soy un gran defensor de que las normas de tránsito formen parte de la educación”, indicó.

Finalmente, explicó que aquellas personas que quieran ver si tienen alguna multa, deberán descargar la aplicación Why Live. “Si alguien tiene un plan de pago, ya tienen congelado los montos y no se actualizan los precios de las infracciones. Se pueden pedir turnos por Why Live y van a ser atendidos por un juez y respetando los protocolos”, afirmó.