Atentado CFK/ Grande «Siembra vientos y cosecharas tempestades, las fuerzas deben marcar un rumbo»

En comunicación con Lazarte’nPorElMango por Cadena Máxima, Martín Grande – Ex diputado nacional por Salta se refirió al atentado contra Cristina Kirchner.

Después de que un individuo intente dispararle a la vicepresidenta, la mayoría de los políticos de la oposición expresaron su opinión sobre el hecho y el Ex diputado nacional, Martín Grande, no fue la excepción.

«Siembra vientos y cosecharas tempestades, y en estos momentos estamos sembrando violencia, no puedo creer que en mi país pase lo que pasa, llego el momento de que todas las fuerzas pongamos un rumbo», dijo.

De esta manera, Martín Grande, pidió claridad a la justicia, «no quiero elaborar ninguna hipótesis, es una muestra de violencia inaceptable, ningún Argentino puede estar de acuerdo con esto, necesitamos claridad por parte de la justicia y espero que no tenga nada que ver con el sector político», señaló.

Por último, se refirió al feriado nacional decretado por el Presidente Alberto Fernández, «no amerita a un feriado nacional, hoy me levanté para salir a trabajar y en el desayuno me enteré de todo, no estoy de acuerdo con el feriado porque gracias a Dios no pasó nada», concluyó.