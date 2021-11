Aumenta la inseguridad en Orán

Maximiliano Conegliano, desde allí, dialogó en “Máxima Tarde”

En primer lugar, el periodista habló sobre varios los hechos delictivos que ocurrieron en la ciudad oranense en los últimos días: “La inseguridad es algo que nos preocupa, ayer hubo un movimiento de policías tratando de llevar una especie de tranquilidad. Han habido robos en comercios, el tema motocicletas, calculo que fácil se está hablando de 7 motos robadas en la ciudad”.

Siguiendo la misma línea, Conegliano se refirió a un hecho delictivo que ocurrió en plena ruta 34: “Es cierto también que la policía logró recuperar algunas pertenencias, pero después nos enteramos lo que le pasó al camionero en ruta 34, donde te hacen juegos de luces para que te detengas, vos lo haces, porque no sabes qué problema tuvieron, y resulta que cuando crees que es una señal de advertencia, las personas bajan armadas con chalecos y te terminan robando. Es preocupante, el hecho ocurrió entre medio de un puesto de gendarmería y uno de la policía caminera, operan con cierta tranquilidad.

Finalmente, el periodista habló sobre el rol de las cámaras de seguridad, las cuales no están cumpliendo su objetivo: “La inseguridad ha golpeado fuerte, en el medio hubo cambio de ministro y de políticas. Acá hay que empezar a charlar por el tema cámaras, no están dando el resultado que deberían. Algunos de los robos se dieron a metros de las cámaras, la cuestión es que nadie sabe qué pasó, se invirtió mucho dinero en cámaras, pero si no van a servir habrá que darle un cambio de hoja”.

