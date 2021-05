Aumentan los casos de covid-19 en El Carril

La localidad de El Carril extremó las medidas debido al aumento de casos de covid-19. En las localidades cercanas aumentan rápidamente los casos de covid-19.

La provincia está atravesando la segunda ola de la pandemia y en las localidades del interior se empieza a sentir. El periodista Germán Cruz del Valle de Lerma contó que El Carril extremó sus medidas para frenar el avance del virus. Hace un tiempo en esta localidad se encontró la cepa de Río de Janeiro, que si bien no es tan letal como la británica, es más contagiosa.

“En el Carril estamos hablado de cerca de 70 casos en un día, es por eso que se autorizaron las restricciones”, contó. Entre algunas de las medidas que se tomaron se restringió el horario de la gastronomía hasta las 22 con un 30% de ocupación. Quedan prohibidos los deportes en lugares cerrados. Solo quedó habilitado el fútbol de hasta 10 personas y las caminatas. Los locales comerciales podrán atender hasta las 22 con una reducción del 30%. Se podrá permanecer en plazas y parques hasta las 20. “Lo que se habla que podría pasar en la provincia es lo que ya está pasando en El Carril”, añadió.

Con la crecida en la cantidad de casos positivos, el hospital local no da abasto. “Las camas del hospital de El Carril ya no dan abasto, están mandando gente con positivo a hospitales vecinos”, dijo. En esta localidad aún no se inoculó con la segunda dosis a los maestros de primaria y los docentes se secundaria no recibieron ninguna dosis. Los maestros advirtieron que el lunes 24 no asistirán a dar clases por esta razón.

En el caso de Guachipas hoy se conocieron 18 casos positivos, cabe destacar que es un municipio chico. En Campo Quijano se conocieron 15 casos positivos de covid-19 y se tuvo que cerrar la municipalidad porque no había empleados que atiendan. En la localidad de Cerrillos también siguen surgiendo los casos y el hospital local es el único que no cuenta con un generador de oxígeno. “Se aumentaron 12 camas para una población de alrededor de 4 mil habitantes”, finalizó el periodista Germán Cruz.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

