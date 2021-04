Aumentan los casos de dengue en Oran

Maximiliano Conegliano contó todos los detalles

La situación en cuanto el dengue está muy grave en el norte provincial, muestra de ello es la duplicación de casos en los últimos días. Para contarnos todo, Conegliano charló con máxima tarde: “Lamentablemente hay un brote de dengue, este generó un incremento de casos muy alto en los últimos 10 días, ya estamos por encima de los 300 contagios. El ultimo cierre fue de 325 y están hablando de casi 60 personas que están dando positivo COVID. Es mucho, cuando antes hablábamos de la cantidad de casi 200, ahora estamos hablando de 300 y prácticamente podemos decir que se ha duplicado en cuestión de días”.

Además, el periodista dijo que, a comparación de otras veces, está vez viene mucho más fuerte. “Adultos grandes, hombres, que por ahí a veces tenemos esa posibilidad de soportar más el dolor, se doblan, se quiebran, no se pueden levantar de la cama porque ha venido con, mucha más fuerza, con temperaturas muy altas en fiebre. Muchos pacientes deben ser tratados en el hospital porque no levantan, no pueden seguir adelante, no pueden avanzar, entonces los tratan en el hospital. Muchos vuelven a la casa y tienen que soportar los dolores”.

Finalmente, Maxi comentó que esta acumulación de caso los tomó por sorpresa: “Estamos en un brote muy grande de dengue, y a esto hay que sumarle el COVID. No se esperaba este rebrote del dengue, yo creo que las autoridades en materia del municipio, decían que se estaba trabajando, y no se presentaban casos, y ahora empezó el tema de la acumulación de casos y encima con esta novedad, que viene con mucha más fuerza, aquellos que lo sufrieron antes y ahora, notan la diferencia”.

