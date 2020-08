Autocine en barrios/ Concejal Romero recordó una promesa de campaña de Bettina y se preguntó cuando llegará la hora de los barrios

En comunicación con Andrea Lazarte, Julio Romero, Concejal comentó sobre el proyecto que trata sobre la habilitación de los autocines en las distintas zonas de la cuidad. ”

Explicó que el proyecto fue tratado con la comisión de cultura del Concejo Deliberante. ”Fue consensuado y muy bien llevado adelante. “Hoy tenía una reunión con el Secretario de Cultura , pero me canceló media horas antes, no me adelantó nada, no me quiero imaginar que haya cancelado porque no lo ve viable” manifestó.

Indicó que el proyecto tiene que ver con las actividades culturales. ”Yo me imagino con una mirada más futurista, me imagino recitales, shows humorísticos y musicales, todo esto desde nuestros autos”, señaló. En este sentido indicó que la idea es ”darle la mano al sector cultural que la están pasando mal”.

Consultado por el proyecto de su autoría que proponía multar a los conductores que no usen barbijo al momento de conducir dijo que si bien al principio fue consensuado por todos los concejales, se cayó la idea porque transito no cobraría multas. ”Quedó truncado pro acciones del ejecutivo municipal” finalizó.