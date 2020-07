“Batuke rebasó al titiritero que era”

Un martes para recordar los días de niñez de muchos que vimos en festivales al payaso Batuke, mientras nos quemábamos tomando la más riquísima chocolatada.

Es que en la infancia de muchos salteños que ya contamos con más de 30 años, Batuque significó fiesta, música, globos y muchas golosinas.

Hoy vi a ese colorido payaso atravesar la puerta de la radio, sin maquillaje, sin colores, sin sus zapatos enormes, pero sus grandes bigotes y su corazón de fiesta y azúcar siguen ahí.

Que grato escucharlo y conocer tantos pasajes de su vida que no conocíamos, así llegó Batuke, el que tantas veces me hizo reír. Comenzó contando como está hoy su vida ” A ésta altura de mi vida he atravesado todos los momentos, los momentos tristes los he ido superando, hoy me miro al espejo y le doy gracias a Dios”.

Habló de su infancia, de cuando vivía en pleno centro “cuando era niño vivía en Bs. As. 80, hice la primaría en la escuela Urquiza, después en la escuela Sarmiento, primero era titiritero, la primer música de fondo fue pio pio pio, con esa música de fondo hice un personaje que era Ringo Bonavena, Después Batuke lo rebaso al titiritero”.

En su adolescencia afirmó que era un atorrante “el secundario fui a la escuela de Bellas Artes Tomas Cabrera. Yo era atorrante, mi amigo era Marcelo Marinaro era mi compinche, cuando teníamos 13 años nos íbamos a dedo con los títeres los sábados a la mañana a Guemes llegábamos y hacíamos títeres, cobrábamos $1 la entrada, el papá de Marcelo era el boletero, todos eran ferroviarios. Al otro día el almuerzo lo pagamos nosotros y como ya eramos potentosos nos volvíamos en cochemotor”.

Más de mil historias contó Batuke, quién solía recorrer los festivales y escenarios con la Tía Mary y Batukito, escucha más en la entrevista…