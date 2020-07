Benjamín Cruz: “Ya hay 106 policías aislados como sospechosos”

Hoy se supo que un policía se contagió de coronavirus. Ya hay 106 policías aislados como consecuencia al contacto estrecho con el mismo.

Durante la mañana se supo que un miembro del cuerpo policial de Salta se contagió de covid-19. El Secretario de Seguridad de Salta Benjamín Cruz, contó que ya hay 106 policías aislados como sospechosos, debido al contacto estrecho que habrían tenido con el efectivo policial. El caso positivo se encuentra en Orán y se dio porque la esposa del mismo trabaja en el hospital de la localidad. Se dice que también habría contagiado a parte de la familia.

En cuanto a las estrategias de control que se ponen en práctica desde la policía, explicó que a cada hora se van adecuando. Tratan de estar siempre a la altura de la situación y acompañar a los sistemas de salud. Explicó que intentan cuidar y atender todo lo que se les pide desde el COE y el COCS. El área de salud, dependiendo los números, son los que deciden cuales son los operativos que lleva a cabo el cuerpo policial.

En cuanto a los municipios que cerraron sus entradas dijo que todavía no se han tomado más decisiones. Pero si se está trabajando con el COE para tomar próximas medidas. Para finalizar dijo: “A este virus no hay que tenerle miedo, sino trabajar sobre eso”. También pidió a la sociedad que si no es necesario no salgan a la calle, recomendó solamente hacerlo en casos extremos.

