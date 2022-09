Berni: «el gobernador ya lleva casi 4 años de mandato, el verdadero fantasma es su gabinete que no da respuesta al agua ni a la salud”

En la provincia hay un gobernador que no conoce la provincia, ya que, en una conferencia, Gustavo Sáenz, afirmó que Tartagal es un “pueblo fantasma”. En ese sentido, el diputado provincial, Franco Hernández Berni, afirmó que Tartagal es una ciudad que está más viva que nunca, pujante luchadora y trabajadora.

“Es preocupante y alarmante, si el gobernador de la provincia cree que Tartagal y General Mosconi son pueblos ´fantasmas´ no solamente quiere decir que no hizo nada, si no que no lo conoce. Lo invito a recorrer el interior de la provincia para que conozca bien, lo voy a llevar a ver el yacimiento Ramos de Mosconi, que sigue funcionando y es totalmente tangible y funciona y también le voy a contar algunas cositas”.

Además, expresó que los créditos internacionales que tiene vigente la provincia, están garantizados con la regalía del gas y el petróleo. “El propio gobernador, Gustavo Sáenz, cuando ingresó un proyecto de ley que se modificaba la distribución de los recursos que vienen de la explotación del litio y los pueblos productores, como Los Andes, van a recibir mucho menos que antes y más del 80% lo administraba el gobierno de la provincia de Salta”.

Finalmente, indicó que el verdadero fantasma es su gabinete, ya que no da respuestas para nada a ninguna situación. “Ya lleva casi 4 años de mandato, el verdadero fantasma es su gabinete que no da respuesta al agua ni a la salud”.