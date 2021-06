Bettina Romero: “Sabemos lo que está sufriendo el sector comercial y desde el municipio vamos a seguir acompañándolos”

La intendenta de la ciudad, Bettina Romero mantuvo hoy un encuentro con referentes de la Cámara de Comercio de Salta y Comerciantes Unidos. La jefa comunal escuchó sus necesidades y les informó sobre las gestiones que viene realizando ante Nación y Provincia, para apoyarlos con subsidios y flexibilizaciones.

“Sabemos que lo que están viviendo es dramático. Sepan que esta Intendenta está defendiéndolos como sector productivo porque sabe que son ustedes quienes mueven nuestra economía. No hay margen social ni económico para la especulación. La clave es avanzar todos unidos y con la verdad para superar esta segunda ola”, manifestó la mandataria.

Además, agregó: “Este municipio vino hacer las cosas diferentes y sobre todo mantenemos nuestro compromiso con el sector comercial de la ciudad. Las decisiones importantes no se pueden tomar sin un diálogo entre sectores. Nuestra posición es plantear a la provincia que les permita trabajar, ya no hay margen para elegir entre la salud y la economía”.

Por su parte, Daniel Betzel, presidente de la Cámara de Comercio de Salta, expresó que: “El comercio no acompañó la medida de cierre, creemos que no somos un foco de contagio porque invertimos para cumplir los protocolos sanitarios y también somos esenciales. Queremos trabajar y estar todos vacunados. Es muy valioso contar con el acompañamiento de la ciudad porque esta situación ya no da para más”.

En tanto, Carol Ramos vocera de Comerciantes Unidos, agregó que : “En la Municipalidad encontramos un gran apoyo y compromiso con nuestro sector. La intendenta tiene un trato muy humano con nosotros y comprende la crítica situación que vivimos. Cada sector tiene su propia problemática pero juntos vamos a salir adelante”.

En el encuentro coincidieron en que la mayor necesidad para plantear ante las autoridades provinciales es permitirles trabajar para evitar más cierres de comercios.

El municipio ratificó su compromiso de seguir acompañándolos mediante el fortalecimiento de protocolos de higiene y seguridad. Y también, concientizando sobre la importancia de su cumplimiento.

