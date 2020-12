Biella “La vacuna debería ser no obligatoria”

En contacto telefónico con Andrea Lazarte, el doctor Bernardo Biella comentó con respecto a las vacunas contra el Covid-19 y sus efectos.

En el día del médico, el doctor Biella hablo en relación a las vacunas contra el Covid-19 y sus posibles efectos. Biella afirmó que todavía ninguna puede contrarrestar los efectos de manera permanente, por lo que los efectos serán durante un tiempo poco prolongado.

“Las vacunas tienen pruebas de 3 meses. En 6 meses va a ser una vacuna que nos levante las defensas. Esperemos que no sea una vacuna estacional como la gripe. Todo apuntaría que las defensas no perdurarían durante el tiempo, lo vamos a ir aprendiendo porque es un virus que hace poco cumplió un año”.

“La vacuna debería ser no obligatoria y con pedido de aplicación para personas expuestas. La pfizer pidió la aprobación de la ANMAT, nuestra agencia nacional va a evaluar si es saludable para los argentinos. La Sputnik V todavía no está en fase 3. La ANMAT no la autoriza, esperemos que los gobernantes piensen en la salud y no en los bolsillos”.

Por otro lado, el doctor detalló sobre la situación epidemiológica en la provincia. Afirmó que en este fin de año y verano habrán tres enfermedades: Salmonella, Coronavirus y Dengue.

“La internación en clínicas, sanatorios, hospitales y terapias intensivas ha bajado hasta un 20% . El uso de respiradores ha bajado muchísimo más por lo que hay menos consultas de pacientes graves”.

“Si bien ha bajado la circulación comunitaria viral, hay algo estacional también. Debemos tener una vacuna a más tardar en febrero para evitar un segundo rebrote como en Europa”.

“Tenemos un paciente con Coronavirus y Salmonella. Hace poco tuvimos un doctor que tenía Dengue y Coronavirus, no tuvimos un invierno fuerte. Este año no nos tenemos que olvidar que se puede juntar las tres enfermedades: Salmonella, Coronavirus y Dengue”.